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15.01.19 / 20:21 Новости / Петербург и Ленобласть

В список региональных памятников Петербурга вошел первый в России храм Серафима Саровского

С 2001 года его восстанавливали

Фото КГИОП

В единый госреестр памятников России в качестве памятника регионального значения попал первый в России храм святого Серафима Саровского. Об этом во вторник сообщили в комитете по государственному использованию и охране памятников.

Церковь находится в поселке Песочный на Ленинградской улице. С 2001 года ее восстанавливали под контролем комитета. В настоящее время от подлинной исторической конструкции постройки сохранились деревянные венцы нижнего яруса, а также плановые габариты основной части здания (без крылец и тамбура), характер завершения церкви и композиция основного объема под главами, исторические высотные отметки, размещение оконных и дверных проемов, конфигурация шатров и малых главок. Храм повторно освящен в 2005 году.

Церковь построили в 1904 году, через год после канонизации святого Серафима Саровского. Это деревянный храм, при его строительстве использовали мотивы русского деревянного зодчества. В проекте воссоздания 2001 года были допущены некоторые отступления от исторического облика: не были воссозданы окна под карнизом основного четверика, бочковидные завершения крылец заменены на двускатные.

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