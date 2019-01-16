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16.01.19 / 13:43 Новости / Петербург и Ленобласть

Дрозденко: Взрыв на «Полипласте» произошел из-за нарушения техники безопасности

Искра от болгарки попала в селитру

Взрыв на заводе «Полипласт» в Кингисеппском районе Ленинградской области произошел из-за нарушений техники безопасности. Об этом в среду сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Instagram.

По предварительным данным, искра от болгарки попала в селитру, в результате произошел взрыв. В настоящий момент идет разбор завалов, развернут оперативный штаб.

Погибших нет. По словам Дрозденко, пострадали три человека, они доставлены в больницу с резаными ранами. Разрушен один из цехов.

Ранее СМИ писали, что пострадали четыре человека. Взрыв произошел в промзоне «Фосфорит» около 11 часов утра. Жители Кингисеппского района были встревожены сильной взрывной волной и поднявшимся в небо дымом. Власти района поспешили заверить граждан, что химической опасности нет.

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