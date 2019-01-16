Глава Роснано назвал Россию одной из самых энергорасточительных в мире С 2014 года энергоэффективность в России не возрастает

Глава Роснано Анатолий Чубайс назвал Россию одной из самых энергорасточительных стран в мире. Такое заявление Чубайс сделал на Гайдаровском форуме.

Он пояснил, что с 2014 года энергоэффективность в России не возрастает, поскольку отсутствует экономический рост, передает ТАСС. Чубайс отметил, что остальной мир продолжает наращивать энергоэффективность.

«Болезненными» выходами из ситуации он назвал повышение цены на электроэнергию и запреты. Чубайс считает, что цены на электроэнергию в России в два раза ниже, чем в мире, из-за девальвации рубля и реформы электроэнергетики. «Низкая цена на электроэнергию равна энергорасточительности», — пояснил Чубайс.

Однако он считает, что богатые должны платить больше, а «бедные остаются на том же уровне». По его словам, на это направлена программа по социальным нормам потребления электроэнергии. Говоря о втором способе, глава Роснано пояснил, что существуют решения, основанные на запретах в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Отметим, в августе прошлого года стало известно, что «Роснано» выплатит государству половину прибыли за 2017 год. Эта сумма составила 540 млн рублей. Государство является единственным акционером компании. «Роснано» планирует до конца 2023 года выплатить государству 6 млрд рублей.