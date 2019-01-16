«Новатэк» увеличил добычу газа в 2018 году на 8,5% год к году Компания добыла 68,81 млрд куб.м

«Новатэк» увеличил добычу газа в 2018 году на 8,5% год к году. Об этом стало известно в среду из публикации компанией предварительных производственных показателей за прошлый год.

Также организация увеличила добычу жидких углеводородов на 0,2% год к году. Их добыто 11,8 млн т за прошлый год.

Кроме этого, выросли продажи «Новатэка». Компания реализовала 72,12 млрд куб.м природного газа. Показатель вырос более чем на 10% год к году.

Отметим, в декабре 2017 года организация запустила первую линию завода «Ямал СПГ». Летом 2018 года – запущена вторая линия. В декабре прошлого года – третья линия. Их общая мощность должна составить 16,5 млн т газа в год.