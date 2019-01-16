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16.01.19 / 20:22 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Дорожные предприятия Петербурга начали подготовку к снегопаду

Из-за предупреждения синоптиков о метели

Фото Комитет по благоустройству

Дорожные предприятия Петербурга начали подготовку к снегопаду. Об этом комитет по благоустройству города сообщил в среду.

Ведомство заявило, что все дорожные предприятия Петербурга работают в усиленном режиме. В ночь на четверг на улицы выйдут 1,15 тыс. единиц техники, уточнили в комитете. В частности, уборкой улиц займутся комбинированные дорожные машины, самосвалы, фронтальные погрузчики, а также тракторы с плугом и щеткой.

Напомним, ранее синоптики предупредили о снегопаде в четверг. Также ожидается метель. Высота выпавшего снега может составить 15 см.

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