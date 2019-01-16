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16.01.19 / 18:41 Новости / Россия и мир

Ученые опубликовали видео сближение зонда с астероидом Ultima Thule

Оно составлено из фотографий

Китай телескопУченые опубликовали видео сближение зонда New Horizons с астероидом Ultima Thule. Об этом сообщили в среду на сайте университета Джона Гопкинса.

В заявлении отмечается, что ученые получили первые фотографии в начале января. При этом, последние фото поступили к ним 12-14 января. Из них составили анимированное видео.

Отметим, New Horizons является автоматической межпланетной станцией NASA. Ее запустили в 2006 году. Станция исследовала Плутон и его естественный спутник. Программа зонда рассчитана на 15-17 лет.

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