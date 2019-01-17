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17.01.19 / 20:47 Новости / Петербург и Ленобласть

Беглов ввел режим повышенной готовности для системы РСЧС из-за снегопада

До утра 20 января

Фото АБН

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов ввел режим повышенной готовности для территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). О подписании соответствующего распоряжения в четверг сообщили в Смольном.

Распоряжение подписано в связи с усилившимся снегопадом. Режим повышенной готовности действует с 17 часов 17 января до 9 часов утра 20 января 2019 года.

Также врио губернатора поручил главам районов взять на особый контроль работы по очистке улиц от снега и наледи. Чистить надо и кровли жилых домов. Также Беглов обратился к руководителям крупных торговых центров и учреждений культуры и попросил организовать уборку подведомственных территорий от слежавшегося снега.

Напомним, снегопад в четверг идет в течение всего дня. За сутки в городе выпало около 20 см снега. С начала года — более 60 см.

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