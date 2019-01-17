Все новости

17.01.19 / 18:54 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в зеленой зоне

Индекс Мосбиржи - 2447,64; РТС - 1157,06

Фото АБН

Московская биржа закрылась в четверг в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,54% и составил 2447,64 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,35% до 1157,06 пунктов.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова отметила, что к вечеру четверга российский рынок выглядит довольно бледно. На нем по-прежнему нет ярких торговых идей – инвесторы смотрят на Запад, где продолжаются локальные драмы, и ждут катализаторов именно оттуда. Акции «Магнита» сумели пробить уровень в 4000 рублей и закрепиться выше. Это актуализирует новую цель повышения в область 4300-4400 рублей. Внутренние корпоративные новости в данном случае скорее играют в пользу роста ценных бумаг.

Доллар США к вечеру поднимается в область 66,60 рублей, и краткосрочный торговый коридор составляет 66,35-67,25 рублей за доллар. Евровалюта располагается около 75,81 рублей, вероятный диапазон колебаний на 18 января составляет 75,65-77,00 рублей за евро.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

114 SQL queries done. Page generation took 0,157 seconds.