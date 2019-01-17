Московская биржа закрылась в зеленой зоне Индекс Мосбиржи - 2447,64; РТС - 1157,06

Московская биржа закрылась в четверг в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,54% и составил 2447,64 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,35% до 1157,06 пунктов.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова отметила, что к вечеру четверга российский рынок выглядит довольно бледно. На нем по-прежнему нет ярких торговых идей – инвесторы смотрят на Запад, где продолжаются локальные драмы, и ждут катализаторов именно оттуда. Акции «Магнита» сумели пробить уровень в 4000 рублей и закрепиться выше. Это актуализирует новую цель повышения в область 4300-4400 рублей. Внутренние корпоративные новости в данном случае скорее играют в пользу роста ценных бумаг.

Доллар США к вечеру поднимается в область 66,60 рублей, и краткосрочный торговый коридор составляет 66,35-67,25 рублей за доллар. Евровалюта располагается около 75,81 рублей, вероятный диапазон колебаний на 18 января составляет 75,65-77,00 рублей за евро.