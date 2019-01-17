В Кронштадте перед Крещением воду освятят в сосуде в виде подводной лодки Длина 2 м, высота 1 м

В Кронштадтском морском соборе в канун православного праздника Крещение Господне воду освятят в сосуде в виде подводной лодки. Об этом в четверг сообщили в администрации Кронштадтского района.

Сосуд для святой воды в виде модели подводной лодки «Кронштадт» (проект 667 «Лада») собору подарил генеральный конструктор подводных лодок этого проекта Юрий Кормилицин. Сосуд выполнен из нержавеющей стали. Его длина — 2 м, высота — 1 м. Первый чин освящения воды в «подводной лодке» пройдет в Кронштадтском Морском Соборе 18 января.

В администрации района говорят, что в Кронштадте подготовлена единственная в Петербурге «морская» крещенская купель. Всего в этом году в Петербурге откроют 25 купелей. Все адреса объявят в пятницу, 18 января. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, на Крещение в Петербурге потеплеет до -1 градуса.