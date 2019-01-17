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17.01.19 / 18:04 Новости / Россия и мир / Экономика

«Нафтогаз» сообщил об аресте активов «Газпрома» на $2,56 млрд

Коллаж АБН

«Нафтогаз» сообщил об аресте активов «Газпрома» на $2,56 млрд. Об этом в четверг заявил глава украинской организации Андрей Коболев.

По его словам, «Нафтогаз» уже начал получать средства – компания списывает избыток от оплаты транзита «Газпромом». Также украинская компания инициировала юридические процессы в около шести юрисдикциях, передает агентство «УНИАН». «У нас в ближайшее время будут слушания по принудительной продаже. Там уже прошли аресты активов», — добавил Коболев.

Отметим, ранее «Нафтогаз» уже переводил избыток от оплаты транзита в оплату долга. Ранее в январе украинская компания подала новый иск против «Газпрома». Иск подан в Стокгольмский трибунал. Его сумма составляет $12 млрд.

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