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17.01.19 / 21:08 Новости / Россия и мир

Прогнозы по инфляции и нефти и новогодние траты россиян. Итоги четверга

Инфляция в России вернется к уровню в 4% в I квартале 2020 года, сказали в Центробанке. Согласно прогнозу ОПЕК, в 2019 году добыча нефти в России вырастет на 140 тыс. баррелей в сутки – до 11,49 млн баррелей. А россияне в эти новогодние каникулы в среднем потратили порядка 16,1 тыс. рублей на человека, что на 0,23% больше в годовом выражении.

Коллаж АБН

Инфляция в России вернется к уровню в 4% в I квартале 2020 года. По итогам января текущего года годовая инфляция может составить около 5%, сказал руководитель департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ Александр Морозов на Гайдаровском форуме.

По прогнозу ОПЕК, в 2019 году добыча нефти в России вырастет на 140 тыс. баррелей в сутки – до 11,49 млн баррелей. Россия сумеет нарастить добычу нефти и газового конденсата за счет развития новых проектов — «Уват», «Восточно-Сибирский» и «Ванкорнефть» (все «Роснефть»), а также «Мессояха» (совместный проект «Роснефти» и «Газпром нефти») и «Ямал СПГ» («Новатэк»).

С 29 декабря по 7 января россияне, рассчитываясь по безналу, в среднем потратили порядка 16,1 тыс. рублей на человека, что на 0,23% больше в годовом выражении. Сбербанк отмечает, что это первый рост за последние четыре года.

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