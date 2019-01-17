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17.01.19 / 19:32 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительство утвердило план по трансформации делового климата

Для снятия ограничений при ведении бизнеса

Правительство утвердило план по трансформации делового климата. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства в четверг.

Согласно справке к распоряжению, план направлен на улучшения инвестиционного климата по 12 направлениям. Среди них градостроительная деятельность, международная торговля, доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам и финансам, налоговое администрирование, корпоративное управление и другие сферы.

В плане утверждены целевые показатели до 2024 года. Документ предусматривает разработку 33 федеральных законов, 38 актов правительства и 21 ведомственного акта. Также в план включены 13 мероприятий, которые предусмотрены национальными проектами по экспорту и малому и среднему предпринимательству.

Отметим, в прошлом году Минэкономразвития утвердило перечень законов для оценки их влияния на деловой климат. Всего в списке 17 документов. Это постановления, законы и ведомственные приказы. По словам министра экономического развития Максима Орешкина, главная задача — «максимально исключить из регулирования элементы, выгода от которых существенно меньше издержек бизнеса».

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