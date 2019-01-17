В Петербурге при пожаре в газетном комплексе погиб человек Еще три человека пострадали

В Петербурге при пожаре в здании газетного комплекса погиб один человек. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Как передает «Интерфакс», пострадало еще три человека. Из здания эвакуировали более 30 человек.

Отметим, комплекс находится на Ленинском проспекте, 139. Сообщение о происшествии поступило в 15:54 по московскому времени. Пожару присвоили второй номер сложности. В комплексе рухнули перекрытия между вторым и третьим этажами на площади 60 кв. м. Возгорание распространилось на 100 кв. м. Пожар тушили 105 человек личного состава и 23 единицы техники.