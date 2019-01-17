Продажи легковых автомобилей в Европе в 2018 году остались на прежнем уровне Реализовано 15,6 млн машин

Продажи легковых автомобилей в Европе в 2018 году остались на прежнем уровне. Об этом стало известно в четверг.

Всего в Европе в прошлом году продали 15 624 486 машин, передает «Автостат». Больше всего реализовано автомобилей Volkswagen – 1,75 млн единиц. Рост продаж составил 2,7% год к году. Также популярны машины Renault – падение продаж на 3,9% до 1,1 млн автомобилей. Замыкает тройку лидеров Ford – уменьшение продаж на 2,4% до 994 тыс. машин.

Отметим, в прошлом году в Евросоюзе ввели новые правила сертификации автомобилей. В частности, введено новое тестирование на выброс машиной вредных веществ. После введения новой сертификации продажи автомобилей в Европе начали падать.