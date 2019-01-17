«Совкомбанк» решил увеличить ставки по вкладам С пятницы

«Совкомбанк» решил увеличить ставки по рублевым и долларовым вкладам. Об этом кредитная организация сообщила в четверг.

Банк увеличивает ставки с 18 января. Речь идет о рублевом вкладе «Рекордный процент». Для срока вклада в один год ставка вырастет до 7,8%, для срока в два месяца – до 7,3%.

Также вырастут ставки по долларовым вкладам в зависимости от суммы и срока размещения. Ставка вклада «Максимальный подход» составит от 1,2% до 3%. Для вклада «Постоянный доход» — от 1% до 2,7%; «Свободный» — от 1,6% до 2,7%; «Удобный» — от 1,1% до 2,9%.

Напомним, ранее Центробанк и ФАС опубликовали предупреждение для банков. Ведомство и регулятор заявили, что недопустимо ухудшать условия по уже открытым вкладам. Они отметили, что несколько банков предложили клиентам повышенные ставки по вкладам, а затем уменьшили свои обязанности перед клиентами. Все подобные случаи будут расследоваться, заявили ЦБ и ФАС.