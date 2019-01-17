Все новости

17.01.19 / 18:12 Новости / Петербург и Ленобласть

Семибалльные пробки в Петербурге сменились девятибалльными

Особенно загружен центр и Выборгская сторона

Семибалльные пробки в Петербурге сменились на девятибалльные. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки» в четверг.

Еще в 17:00 загруженность дорог набирала семь баллов. К 18:00 сильнее «покраснели» Невский проспект, часть дорог на Петроградском острове — Кронверкский проспект и Большая Пушкарская улица, а также улицы Выборгской стороны – Пироговская набережная, Арсенальная набережная, Лесной проспект, Свердловская набережная, проспект Маршала Блюхера.

Обновление от 19:16. В предыдущий час пробки достигли 10 баллов.

Отметим, в четверг в Петербурге весь день идет снег. Ожидается, что толщина снежного покрова за сутки увеличится на 20 см. С начала января в Петербурге уже выпало в шесть раз больше снега, чем в прошлом году за то же время.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

114 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.