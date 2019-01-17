Семибалльные пробки в Петербурге сменились девятибалльными Особенно загружен центр и Выборгская сторона

Семибалльные пробки в Петербурге сменились на девятибалльные. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки» в четверг.

Еще в 17:00 загруженность дорог набирала семь баллов. К 18:00 сильнее «покраснели» Невский проспект, часть дорог на Петроградском острове — Кронверкский проспект и Большая Пушкарская улица, а также улицы Выборгской стороны – Пироговская набережная, Арсенальная набережная, Лесной проспект, Свердловская набережная, проспект Маршала Блюхера.

Обновление от 19:16. В предыдущий час пробки достигли 10 баллов.

Отметим, в четверг в Петербурге весь день идет снег. Ожидается, что толщина снежного покрова за сутки увеличится на 20 см. С начала января в Петербурге уже выпало в шесть раз больше снега, чем в прошлом году за то же время.