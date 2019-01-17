Средний счет петербуржцев за ЖКХ в январе вырос на 16%

Средний счет за жилищно-коммунальные услуги петербуржцев в январе 2019 года вырос на 16% по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом в четверг сообщили в жилищном комитете Петербурга.
Средняя сумма счета за этот месяц достигла 4905,68 рубля. Оплату за услугу «отопление» в квитанциях за январь рассчитывали на основе показаний общедомовых приборов учета тепла за декабрь, при отсутствии такого прибора использовались нормативы за январь.
В ноябре средняя температура наружного воздуха достигла +3,8 градуса, а уже в следующем месяце составила -3,4 градуса. В комитете подчеркнули, что счет вырос из-за низкой температуры.
А в 2017 году в ноябре температура была +2,3 градуса, а в декабре достигала +0,4 градуса. Поэтому в квитанциях за январь сумма выросла на 11%.
Отметим, с 1 января текущего года вступил в силу закон о повышении налоговой ставки на добавленную стоимость до 20%. В связи с этим тарифы на ЖКХ выросли на 1,7%. В комитете добавили, что если рост платы превышает 16%, то горожане могут обратиться в бухгалтерию управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК. Кроме того, размеры тарифов за ЖКХ контролируются районными администрациями.
117 SQL queries done. Page generation took 0,153 seconds.
Реплики
Так что говорить на улице аномальные морозы -4 С. А когда придут лютые морозы -8-10 то страшно подумать..