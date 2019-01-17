Средний счет петербуржцев за ЖКХ в январе вырос на 16% И достиг 4905,68 рубля

Средний счет за жилищно-коммунальные услуги петербуржцев в январе 2019 года вырос на 16% по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом в четверг сообщили в жилищном комитете Петербурга.

Средняя сумма счета за этот месяц достигла 4905,68 рубля. Оплату за услугу «отопление» в квитанциях за январь рассчитывали на основе показаний общедомовых приборов учета тепла за декабрь, при отсутствии такого прибора использовались нормативы за январь.

В ноябре средняя температура наружного воздуха достигла +3,8 градуса, а уже в следующем месяце составила -3,4 градуса. В комитете подчеркнули, что счет вырос из-за низкой температуры.

А в 2017 году в ноябре температура была +2,3 градуса, а в декабре достигала +0,4 градуса. Поэтому в квитанциях за январь сумма выросла на 11%.

Отметим, с 1 января текущего года вступил в силу закон о повышении налоговой ставки на добавленную стоимость до 20%. В связи с этим тарифы на ЖКХ выросли на 1,7%. В комитете добавили, что если рост платы превышает 16%, то горожане могут обратиться в бухгалтерию управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК. Кроме того, размеры тарифов за ЖКХ контролируются районными администрациями.