Траты россиян в новогодние каникулы выросли впервые за четыре года – Сбербанк В среднем россияне потратили по 16,1 тыс. рублей

С 29 декабря по 7 января россияне, рассчитываясь по безналу, в среднем потратили порядка 16,1 тыс. рублей на человека, что на 0,23% больше в годовом выражении. Такие данные в четверг приводит Сбербанк, который вместе с оператором фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировал траты граждан в новогодние каникулы.

В банке отмечают, что это первый рост за последние четыре года: в 2016 году показатель составил около 16,8 тыс. рублей, в 2017 – 16,5 тыс. рублей (-1,94%), а в 2018 – 16 тыс. рублей (-2,45%). Всего же за указанный период в 2018/2019 году россияне потратили около 1,1 трлн рублей.

Ранее Фонд кино сообщил, что кассовые сборы российских кинотеатров выросли за новогодние праздники на 12%. Показатель составил почти 4,49 млрд рублей. С 30 декабря по 8 января кинотеатры посетили 16,7 млн человек, что на 11,4% больше год к году.