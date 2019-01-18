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18.01.19 / 18:58 Новости / Петербург и Ленобласть

Активисты попросили Беглова установить шумозащитные экраны на ЗСД

Под петицией подписались 1258 человек

Активисты движения «Защитим остров Васильевский» попросили врио губернатора Александра Беглова установить шумозащитные экраны на Западном скоростном диаметре на участке вблизи жилых домой Васильевского острова. Об этом в пятницу сообщили активисты.

Под соответствующей петицией подписались 1258 петербуржцев. По словам активистов, жильцам домов на Морской набережной и ЖК «ЯРомантик» приходится терпеть постоянные шум и грязь. Бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко игнорировал проблему, отмечается в сообщении. «Сегодня у нас есть надежда, что с приходом команды Беглова, на проблемы горожан будут обращать больше внимания, хотя бы до предстоящих выборов», — считают горожане.

Активисты передали петицию Беглову через депутата ЗакСа Максима Резника. Они просят обратить внимание на проблему и прокомментировать ее.

Добавим, 16 января стало известно, что развязку ЗСД с Новым шоссе построят за 807 млн рублей. На конкурс с ограниченным участием допустили только ПО «Возрождение». Аукциона признали несостоявшимся, однако контракт с «Возрождением» подпишут. До конца ноября 2019 года компания займется реконструкцией шоссе, построит несколько съездов, обустроит освещение и автоматизирует систему управления дорожным движением.

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