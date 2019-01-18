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18.01.19 / 09:16 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

В ночь на пятницу Беглов проверил уборку улиц Петербурга

Пользователи соцсетей высказались по этому поводу скептически

Фото https://vk.com/spb

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов проинспектировал уборку снега на улицах Петербурга. Это произошло в ночь на пятницу, сообщили в группе Смольного в соцсети «Вконтакте».

Беглов проехал по Большому проспекту Петроградской стороны и Каменноостровскому проспекту. Пользователи соцсети оставили под постом правительства Петербурга скептические комментарии: «И снег наверное вывозили именно там, где он был» (пользователь Michael Schumacher), «Лопату забыл (пользователь Алексей Коняев), «Если он на П.С. то там вечером очень активно снег убирали и вывозили. Видимо готовились к встрече» (пользователь Сергей Зайцев).


Напомним, накануне Беглов также лично проинспектировал тушение пожара в газетном комплексе на Ленинском проспекте. До этого Беглов также приезжал к прорванным трубам. Одну из них СМИ окрестили «трубой Беглова» — за эту зиму «Теплосеть» зафиксировала на ней четыре дефекта, на ликвидации которых Беглов побывал два раза

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