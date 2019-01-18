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18.01.19 / 10:08 Новости / Россия и мир / Рынки

Московская биржа открылась в зеленой зоне

Индекс Мосбиржи 1164,95; индекс РТС 2454,19

Московская биржа

Коллаж АБН

Торги пятницы на Московской бирже открылись в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи составил 1164,95 пункта, индекс РТС составил 2454,19 пункта.

В начале торгов основные российские бенчмарки продолжили рост. Индекс Мосбиржи составляет 2456,12 пункта с ростом на 0,35% по фиксингу на 10:05 по московскому времена, индекс РТС – 1167,07 пункта с ростом на 0,87%.

Как отмечает заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, торговые диапазоны по рублевым парам в пятницу составят 66-67 рублей за доллар США и 75,3-76,2 рубля за евро. «Появившаяся в американских СМИ новость о том, что американский Минфин и администрация Дональда Трампа рассматривают возможность отмены пошлин на китайские товары, вдохновила на рост как американский, так и китайский фондовые рынки», — отмечает Мильчакова. Она напоминает, что в четверг индекс Dow 30 вырос на 0,67%, индекс S&P 500 – на 0,76%, а Nasdaq — на 0,71%.

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