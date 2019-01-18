«Исламское государство» взяло ответственность за взрыв в Магнитогорске Долгое молчание объяснили боязнью за безопасность исполнителей

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске, случившиеся 31 декабря 2018 года и 1 января 2019 года. Об этом в пятницу сообщила Site Intelligence Group, отслеживающая информацию об ИГ.

Подробностей заявления террористов в публикации нет. Телеграм-канал Directorate 4 также подтверждает информацию, ссылаясь на статью в газете Al Naba (газета принадлежит ИГ). В статье говорится, что долгое молчание по поводу взрывов террористы объясняют стремлением обезопасить организаторов теракта.

Напомним, в результате взрыва в жилом доме обрушился подъезд, погибли 39 человек. Основной версией случившегося российские власти называют взрыв газа. Издание Znak.com со ссылкой на источники среди силовиков выдавало версию о том, что это был теракт. Его связь прослеживали со взрывом в маршрутке. Причиной этого инцидента, по официальным данным, был взрыв баллона с газом.