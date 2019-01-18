Все новости

18.01.19 / 08:42 Новости / Общество / Россия и мир

«Исламское государство» взяло ответственность за взрыв в Магнитогорске

Долгое молчание объяснили боязнью за безопасность исполнителей

Фото ГУ МЧС России по Челябинской области

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске, случившиеся 31 декабря 2018 года и 1 января 2019 года. Об этом в пятницу сообщила Site Intelligence Group, отслеживающая информацию об ИГ.

Подробностей заявления террористов в публикации нет. Телеграм-канал Directorate 4 также подтверждает информацию, ссылаясь на статью в газете Al Naba (газета принадлежит ИГ). В статье говорится, что долгое молчание по поводу взрывов террористы объясняют стремлением обезопасить организаторов теракта.

Напомним, в результате взрыва в жилом доме обрушился подъезд, погибли 39 человек. Основной версией случившегося российские власти называют взрыв газа. Издание Znak.com со ссылкой на источники среди силовиков выдавало версию о том, что это был теракт. Его связь прослеживали со взрывом в маршрутке. Причиной этого инцидента, по официальным данным, был взрыв баллона с газом.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

110 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.