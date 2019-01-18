Есть ли жизнь без газа?

За две недели в России – Магнитогорске и Шахтах – произошли две очень похожие трагедии. В многоквартирных домах взорвался бытовой газ. Погибли 44 человека.

Дмитрий Курдесов Руководитель движения «За безопасность»

В Магнитогорске чудом выжил 10-месячный мальчик. Младенца извлекли из-под руин после 24 часов поисков. Недавно малыш пришел в сознание и, по словам врачей, идет на поправку. В Шахтах удалось спасти семерых человек. Пользуясь случаем, желаю им скорейшего выздоровления.

Два взрыва за очень короткий промежуток времени породили в прессе множество мифов и спекуляций. В интернете нашлось немало «разоблачителей», поспешивших заявить, что происшествие в Магнитогорске – теракт. Никаких доказательств своих слов они, естественно, не привели, сославшись на «анонимные источники». Устроить панику, как после лживых сообщений, последовавших за пожаром в кемеровской «Зимней вишне», не получилось.

Утечки бытового газа в нашей стране — происшествия редкие. За последние два года произошло не более 50 случаев взрывов газа в домах, приведшие к жертвам и пострадавшим. Причин множество. Одна, и быть может, самая главная – разгильдяйство и безответственность.

В прошлом году, разбирая возможные причины трагедии в «Зимней вишни», эксперты называли множество лежавших на поверхности нарушений, приведших к гибели детей и взрослых. Следователи не гадали, а выяснили, что проверка пожарной безопасности в «Зимней вишни» не проходила несколько лет, руководство торгового центра и арендаторы откупались от проверяющих, которые даже не искали нарушения, в обычном порядке собирали дань и уходили.

Но если в кемеровской трагедии вина полностью лежит на алчных предпринимателях и коррумпированных чиновниках, то в каждом случае взрыва газа чаще всего присутствует вина собственника жилища. Действующий закон обязывает владельцев жилья содержать в надлежащем состоянии газовые приборы, однако мало кто думает о последствиях, а проверяющих, которые могли бы обратить внимание на неполадки, часто не пускают в квартиры.

Два года назад законодателям пришлось внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в частности в статью 9.23. Для нерадивых граждан, которые отказываются пускать к себе в квартиры проверяющих из газового надзора, был установлен штраф до 5 тыс. рублей.

Происшествия с газом случаются по всему миру, как пожары и ДТП – к сожалению, никто из нас на сто процентов не застрахован от несчастья. 12 января на улице Тревиз – самый центр Парижа – произошел взрыв газа в пекарне. Сразу стало известно о трех погибших – двое пожарных, которые прибыли на место после звонка о возможной утечки газа, и туристка из Испании. Позже под завалами здания обнаружено тело четвертой жертвы. Пострадало порядка 40 человек, из которых 10 до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Полностью отказаться от газа невозможно. Более 60% квартир только в одном Петербурге, втором по значимости городе страны, газифицированы. Более того, для примера, в Адмиралтейском районе таких квартир почти 100%, в Центральном районе около 80%. По итогам 2018 года во всех городах нашей страны уровень газификации составил 72%, в сельской местности — 59%. К 2030 году газ должен появиться в 90% российских жилищах.

«Голубое топливо», полагаю, не секрет, является источником повышенной опасности. Утечка газа может вызвать отравление и привести к взрыву. Повторюсь, большинство взрывов – следствие пренебрежения элементарными правилами безопасности. Нередко жильцы домов используют газовые плиты для отопления, оставляют огонь на ночь, что категорически запрещено. Важно: при самом слабом запахе газа необходимо немедленно сразу же перекрыть все конфорки, ни в коем случае не включать свет и скорее вызвать аварийную службу.

Несколько дней назад на всю страну прогремел героический поступок десятилетней Арины Левковой из Костромы. Ночью в доме, где живет семья девочки, из-за неисправного газового оборудования произошла утечка. Взрослые отравились газом и потеряли сознание. Арина позвонила в «скорую помощь», но ее звонок приняли за детскую шалость и проигнорировали. Тогда девочка дозвонилась до старшей сестры, а затем попыталась привести в чувства папу и маму, открыла все окна, двери. Когда медики нашли Арину, она была практически без сознания. Ее первые действия спасли родителей от смерти. Никто из жителей дома, а их 12 человек, больше не пострадал.

Последний раз исправность индивидуального газового оборудования в доме Арины специалисты проверяли летом. Вроде все законодательные сроки соблюдены, но специалисты рекомендуют проводить проверки на реже раза в квартал. Кроме того, для предотвращения возможных трагедий лучше всего установить в жилище газоанализаторы – депутаты Госдумы уже обсуждают поправки в федеральное законодательство, предусматривающие возможность автоматического дистанционного отключения жилых домов от газоснабжения в случае обнаружения утечки газа.

Всего месяц назад я и мои коллеги попросили МЧС законодательно обязать семьи с малолетними детьми установить в квартирах и домах датчики дыма. В спасательном ведомстве быстро ответили на наши предложения и сообщили, что в течение 2019 года соответствующие изменения в своды правил пожарной безопасности будут внесены. Очень хорошие новости. Впрочем, лучше не дожидаться окрика сверху, а самим озаботиться безопасностью родных и близких — автономные пожарные извещатели и газоанализаторы спасают жизни.