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18.01.19 / 14:20 Новости / Россия и мир / Экономика

МЭА понизило прогноз по добыче нефти в России в 2019 году

До 11,59 млн баррелей в год

газпром нефтьМеждународное энергетическое агентство понизило прогноз по добыче нефти и конденсата в России на 2019 год. Об этом говорится в опубликованном в пятницу январском докладе.

Оценку снизили до 11,59 млн баррелей вместо 11,7 млн баррелей, как предполагалось ранее. Оценка добычи нефти и конденсата по 2018 году тоже снижена – на 50 тыс. баррелей в сутки, до 11,49 млн баррелей в год.

Суммарное предложение на рынке нефти от всех стран, не входящих в ОПЕК, достигнет 62,1 млн баррелей в сутки. Суммарный прогноз по росту предложения повышен на 0,1 млн баррелей.

Напомним, в начале декабря 2018 года ОПЕК и не входящие в ОПЕК страны договорились еще снизить уровень добычи «черного золота». Россия согласилась снизить добычу на 230 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

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