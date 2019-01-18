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18.01.19 / 21:34 Новости / Россия и мир / Экономика

Медведев утвердил правила по получению субсидий на покупку сельхозтехники

Общий объем - 8 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила по получению субсидий на покупку сельхозтехники. Об этом он сообщил в пятницу.

Общий объем субсидий составил 8 млрд рублей. Медведев отметил, что речь идет о постановлении на текущий год. Лимит выплаты будет корректировать в зависимости от количества сотрудников организации, уточнил премьер-министр.

Отметим, в прошлом году объем аналогичных субсидий составил 10 млрд рублей. В настоящий момент в сфере сельхозтехники в России работает более 100 предприятий.

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