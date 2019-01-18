СУ СК по Петербургу сообщило об обысках в домах погибших при пожаре в типографии Нашли металлоискатель и муляж гранаты

Следственное управление СК по Петербургу сообщило о проведении обысков по месту проживания трех погибших при пожаре в типографии на Ленинском проспекте. Соответствующее заявление ведомство сделало в пятницу.

В ходе обысков правоохранительные органы обнаружили и изъяли металлоискатель, муляжи гранат времен ВОВ и другие предметы. В Следственном управлении отметили, что в настоящий момент основная версия произошедшего в типографии – взрыв боеприпаса. Ведомство считает, что погибшие занимались поисковыми работами в местах боев ВОВ. Один из обнаруженных экземпляров взорвался в типографии.

Следствие заявило, что расследование дела находится на особом контроле руководства управления. Назначены различные экспертизы, а также запланирован комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Напомним, накануне в Петербурге произошел взрыв и пожар в типографии. Рухнули потолок и перекрытия. Погибли три человека. Это менеджер организации и два его знакомых.