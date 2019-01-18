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18.01.19 / 14:50 Новости / Петербург и Ленобласть

«Пассажиравтотранс» поблагодарил петербуржцев за помощь автобусам в снегопад

"В сложной ситуации жители вновь продемонстрировали готовность помочь и неравнодушие"

Фото АБН

«Пассажиравтотранс» поблагодарил петербуржцев, которые накануне помогали выталкивать автобусы из снега. Об этом в пятницу сообщили СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

«В сложной ситуации жители вновь продемонстрировали готовность помочь и неравнодушие. «Пассажиравтотранс» благодарит пассажиров и прохожих за помощь, оказанную городскому автобусному транспорту», — отмечается в сообщении.

Отметим, накануне в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что в Приморском и Калининском районах автобусы застряли в снегу. Выталкивать их помогали горожане. В «Пассажиравтотрансе» добавили, что 17 января работали 1500 автобусов. Однако из-за снегопада они ездили медленнее. Дежурные машины технической помощи помогали буксовавшим автобусам.

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