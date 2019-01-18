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18.01.19 / 10:25 Новости / Петербург и Ленобласть

Роспотребнадзор: 100% жителей Петербурга пьют качественную воду

Ту, что идет из крана

Фото АБН

Все жители Петербурга на 100% обеспечены доброкачественной питьевой водой. Об этом в пятницу заявили в управлении Роспотребнадзора по городу по итогам проверки воды в 2018 году.

Эксперты обнаружили всего 2% неудовлетворительных проб по санитарно-химическим нормам (повышено содержание железа) и 0,1% проб по микробиологическим показателям. Кроме того, гигиеническому нормативу по показателю жесткости воды не соответствовало почти 5% проб.

«Существенное влияние на качество воды, подаваемой населению Санкт-Петербурга, оказывают неудовлетворительное состояние и изношенность водопроводных сетей», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. В ведомстве также напомнили, что в прошлом году за плохую воду было выписано штрафов на 2,5 млн рублей.

Ранее в начале января Роспотребнадзор рекомендовал петербуржцам не гладить котов, собак и других животных в заграничных путешествиях. Если животное поцарапало, укусило или лизнуло, следует тщательно промыть эту часть тела водой с мылом, а затем обратиться к врачу. Это необходимо, чтобы исключить возможность заражения бешенством или столбняком, уточнили в ведомстве. Кроме того, Ропотребнадзор рекомендует следить за качеством еды и напитков в зарубежных поездках, иметь при себе средства для дезинфекции рук, медицинскую маску и противовирусные препараты.

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