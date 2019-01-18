Все новости

18.01.19 / 22:00 Новости / Петербург и Ленобласть

Комитет по строительству обсудил строительство «проблемных» объектов

Застройщики отчитались о ходе работ

Коллаж АБН

Комитет по строительству обсудил строительство «проблемных» объектов. Об этом ведомство сообщило в пятницу.

На совещании также присутствовали представители застройщиков. В частности, в комитете обсудили строительство дома в Шушарах на Новгородском проспекте. Заместитель генерального директора застройщика СК «Дальпитерстрой» Александр Романов сообщил, что в начале февраля компания получил необходимое заключение от Службы государственного строительного надзора и экспертизы.

Также на совещании затронули строительство на территории предприятия «Ленсоветское» и ЖК «Светлана». По вопросу последнего объекта выступил генеральный директор «Невский луч» Сергей Шорин. Он заявил, что в начале февраля в здание планируется пустить тепло.

Добавим, ранее комитет сообщил, что в прошлом году в Петербурге ввели в эксплуатацию 3,9 млн кв.м. жилья. Всего в эксплуатацию ввели 78,17 квартир. Это 123,4% от плана на год.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

111 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.