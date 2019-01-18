Комитет по строительству обсудил строительство «проблемных» объектов Застройщики отчитались о ходе работ

Комитет по строительству обсудил строительство «проблемных» объектов. Об этом ведомство сообщило в пятницу.

На совещании также присутствовали представители застройщиков. В частности, в комитете обсудили строительство дома в Шушарах на Новгородском проспекте. Заместитель генерального директора застройщика СК «Дальпитерстрой» Александр Романов сообщил, что в начале февраля компания получил необходимое заключение от Службы государственного строительного надзора и экспертизы.

Также на совещании затронули строительство на территории предприятия «Ленсоветское» и ЖК «Светлана». По вопросу последнего объекта выступил генеральный директор «Невский луч» Сергей Шорин. Он заявил, что в начале февраля в здание планируется пустить тепло.

Добавим, ранее комитет сообщил, что в прошлом году в Петербурге ввели в эксплуатацию 3,9 млн кв.м. жилья. Всего в эксплуатацию ввели 78,17 квартир. Это 123,4% от плана на год.