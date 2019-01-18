Жители Калининского района решили самостоятельно выйти на уборку снега «Не дождавшись ответственных служб»

В группе «Калининский район Лайт» в соцсети «ВКонтакте» местные жители решили самостоятельно очистить от снега спортплощадку в детском саду №76 на Светлановском проспекте, 109/4. Об этом стало известно в пятницу.

«Не дождавшись ответственных служб», участники группы призывают горожан выйти на уборку 19 января в 10:30 по московскому времени.





Отметим, накануне Государственная административно-техническая инспекция с районной прокуратурой проверила качество уборки снега в Адмиралтейском районе. Инспектора обнаружила некачественную обработку противогололедными материалами. По результатам проверки ГАТИ возбудит дела об административных правонарушениях.