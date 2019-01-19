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19.01.19 / 16:40 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге проходит акция памяти Маркелова и Буробиной

Задержаний нет

В Петербурге проходит акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Активисты встретились в субботу в 14:00 часов у станции метро «Чернышевская».

Активисты организовали шествие, передает «Бумага». В настоящий момент лозунги никто не произносит.

По информации журналиста Давида Френкеля, акция проходит спокойно. Он отметил, что участников очень мало – много журналистов. Также Френкель сообщил, что полиция предупредила о возможных задержаниях при выкрикивании участниками лозунгов.

Напомним, Маркелов и Буробина убиты 19 января 2009 года. Их убили в центре Москвы.

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