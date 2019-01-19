Минтранс намерен удержать стоимость авиабилетов в текущем году Но это «очень непросто»

Минтранс намерен удержать стоимость авиабилетов в текущем году. Об этом в субботу сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

Министерство надеется удержать цены на билеты на прежнем уровне, передает ТАСС слова Дитриха. Министр отметил, что это «будет очень непросто с учетом того, что стоимость горючего не снижается и пока компенсацию на повышение стоимости авиакеросина авиакомпании не получили».

Ряд авиакомпаний имеет задолженности, напомнил глава Минтрнса. Он добавил, что важно удержать ситуацию под контролем.

Добавим, ранее Центробанк заявил о подорожании топлива в текущем году. Стоимость может вырасти на 4,6%. Причина – рост акцизов. По данным регулятора, повышение цен на топливо не вызовет негативных последствий.