Минтранс намерен удержать стоимость авиабилетов в текущем году. Об этом в субботу сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Министерство надеется удержать цены на билеты на прежнем уровне, передает ТАСС слова Дитриха. Министр отметил, что это «будет очень непросто с учетом того, что стоимость горючего не снижается и пока компенсацию на повышение стоимости авиакеросина авиакомпании не получили».
Ряд авиакомпаний имеет задолженности, напомнил глава Минтрнса. Он добавил, что важно удержать ситуацию под контролем.
Добавим, ранее Центробанк заявил о подорожании топлива в текущем году. Стоимость может вырасти на 4,6%. Причина – рост акцизов. По данным регулятора, повышение цен на топливо не вызовет негативных последствий.
111 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.