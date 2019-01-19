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19.01.19 / 14:36 Новости / Россия и мир / Экономика

Минтранс ищет варианты по поддержке Utair

Большая часть кредитором отказались переносить дату выплат

Министерство транспорта ищет варианты по поддержке авиакомпании Utair. Об этом в субботу сообщила глава министерства Евгений Дитрих.

Также помогают искать варианты помощи сама авиакомпания и ее крупнейшие кредиторы, передает ТАСС. Стороны обсуждают различные варианты для того, чтобы работа Utair не прерывалась. Больше половины кредиторов компании отказались переносить сроки выплат по долгам, добавил Дитрих.

По его словам, у организации два синдицированных кредита от 11 банков. Их общая сумма составляет 38,6 млрд рублей. В следующем году Utair должен начать выплаты по телу кредита, пока – проценты.

Напомним, в декабре Utair допустила дефолт. Организация не перечислила кредиторам около 1 млрд рублей. Ранее СМИ предположили, что Сбербанк и ВТБ создадут на базе Utair регионального перевозчика. Глава Сбербанка Герман Греф опроверг эту информацию.

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