Беглов провел совещание с главами районов в ночь на субботу По вопросу уборки снега

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел совещание с главами районов в ночь на субботу. Об этом в субботу сообщили в администрации города.

Тема совещания – введение режима повышенной готовности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. Главы районов отчитались о предпринятых мерах в связи со снегопадом.

Беглов заявил: «За последние два дня я проинспектировал несколько районов. Наиболее сложная обстановка в Калининском, Выборгском районах и ряде других. Я вижу, что уборочной техники и людей не хватает, но сейчас не время разбираться». По его словам, в Петербурге в настоящий момент 60 млн кв.м дорог и тротуаров, которые надо убрать в ближайшее время. «Я считаю, что у нас есть все необходимые силы, чтобы справиться с последствиями снегопада», — добавил врио губернатора.

Он поручил главам районов обеспечить уборку снега и наледи с крыш и социальным объектам инфраструктуры. Также Беглов распорядился сделать полноценным рабочим днем 19 января для всех сотрудником управляющих компаний, «Жилищных агентств», отделов районных хозяйств и благоустройства.

Отметим, ранее в Петербурге начался снегопад. В четверг он шел практически весь день. Жители города жалуются на плохую уборку снега и наледи. Некоторые начали самостоятельно убирать город.