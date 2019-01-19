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19.01.19 / 14:03 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петродворцовом районе с рейсов сняли 10 маршрутных автобусов

Из-за их неисправности

В Петродворцовом районе с рейсов сняли 10 маршрутных автобусов. Об этом в субботу сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Полицейские проверили 43 маршрутных транспортных средства у двух коммерческих компаний, которые перевозят пассажиров. Сотрудники правоохранительных органов составили 10 административных протоколов по статье об управлении транспортом с неисправностью. Неисправные автобусы отправили в автопарк для устранения проблем.

Отметим, в декабре в Петродворцовом районе прошла аналогичная проверка. Тогда полицейские проверили 60 маршрутных автобусов. С рейсов сняли 20 единиц транспорта.

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