В Петродворцовом районе с рейсов сняли 10 маршрутных автобусов Из-за их неисправности

В Петродворцовом районе с рейсов сняли 10 маршрутных автобусов. Об этом в субботу сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Полицейские проверили 43 маршрутных транспортных средства у двух коммерческих компаний, которые перевозят пассажиров. Сотрудники правоохранительных органов составили 10 административных протоколов по статье об управлении транспортом с неисправностью. Неисправные автобусы отправили в автопарк для устранения проблем.

Отметим, в декабре в Петродворцовом районе прошла аналогичная проверка. Тогда полицейские проверили 60 маршрутных автобусов. С рейсов сняли 20 единиц транспорта.