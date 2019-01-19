S&P подтвердило кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ-»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне «ВВВ-». Об этом организация сообщила в пятницу.

Агентство подтвердило инвестиционный уровень государства, передает ТАСС. Также S&P подтвердило краткосрочный рейтинг России в иностранной валюте на уровне «А-3». Организация подтвердила долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «ВВВ», а краткосрочный – «А-2».

S&P отметило, что Россия может получить позитивный прогноз при более сильном экономическом подъеме и ростом ВВ на душу населения. Последний показатель должен стать аналогичным «со странами, которые находятся на аналогичном уровне развития». При этом, напряженные отношения между Россией и США увеличивают возможность будущих санкций. Это станет дополнительным сдерживающим фактором для более высоких темпов роста, добавили в агентстве.