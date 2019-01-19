У Соловецкого камня в Петербурге задержали семерых участников пикета Они выступали против пыток

У Соловецкого камня в Петербурге задержали семерых участников пикета. Об этом в субботу сообщили в «Группе помощи задержанным».

По данным «Медиазоны», задержанные стояли с одиночными пикетами. Они по очереди держали плакат «Виновные в пытках должны быть наказаны». Среди задержанных активист движения «Солидарность» Владимир Шипицин.

Telergam-канал «Бессрочный протест|СПб» передает, полиция утверждает, что активисты стояли вместе и держали один плакат. Их повезли в 43 отдел полиции.

Отметим, в настоящий момент в Петербурге проходит акция памяти убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Акция является не согласованной. В настоящий момент полиция никого не задержала.