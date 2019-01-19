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19.01.19 / 15:11 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Жилищный комитет рассказал об итогах уборки 18 января после снегопада

Плохо почистили кровли

Фото АБН

Жилищный комитет рассказал об итогах уборки 18 января после снегопада. Соответствующую информацию ведомство представило в субботу.

Комитет сообщил, что провел объезды в Выборгском, Красногвардейском, Калининском, Колпинском и Центральном районах. Во всех районах выявлены дома со снежно-ледяными образованиями на крышах, кроме Калининского района.

Всего комитет проверил 100 многоквартирных домов. У 18 домов нет ограждения опасных зон при наличии снега и льда на крышах. Больше всего таких нарушений в Колпинском районе.

Ведомство напомнило, что из-за обильного снегопада в городе объявили усиленный режим работы. В пятницу на внутриквартальных территориях работало более 8 тыс. дворников и 745 единиц уборочной техники. Также в городе работали 1,6 тыс. кровельщиков. Они полностью очистили 36 кровель и частично – 1 685.

Напомним, в четверг в Петербурге начался снегопад. Он шел практически весь день. Жители города жаловались на плохую уборку снега. В ночь на субботу врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел совещание с главами районов по вопросу уборки снега.

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