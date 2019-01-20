Франция готовится ввести новый налог для Google, Amazon, Facebook и Apple Ожидается, что это позволит дополнительно получать 500 млн евро в год

Власти Франции готовят законопроект о налогообложении транснациональных технологических компаний, в первую очередь, Google, Amazon, Facebook и Apple. Об этом заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр в интервью Le Journal du Dimanche, опубликованном накануне.

Он уточнил, что налог затронет все цифровые компании с мировым оборотом более 750 млн евро и оборотом 25 млн евро во Франции, приводит РБК материал. Правительство собирается в ближайшее время направить документ в парламент. Как ожидается, благодаря новому налогу бюджет Франции ежегодно сможет получать дополнительно около 500 млн евро.

Помимо этого, французские власти намерены бороться с уклонением от уплаты налогов. В частности, инициируя пересмотр международных налоговых правил.

Напомним, в 2016 году Великобритания заставила Google заплатить порядка 130 млн фунтов в качестве компенсации за недоплаченные налоги. Речь идет о сумме, накопившейся за десять лет. По мнению британских налоговиков, компания сумела уйти от уплаты налогов благодаря регистрации в Ирландии.