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20.01.19 / 14:01 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Около 10 тыс. жителей Ленобласти поучаствовали в крещенских купаниях

В регионе организовали 57 купелей

Фото ГУ МЧС по Петербургу

Около 10 тыс. жителей Ленинградской области приняли участие в крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе областного правительства.

В прорубь в том числе окунулся губернатор Александр Дрозденко, члены правительства Ленобласти, коллективы предприятий. Всего на территории региона организовали 57 купелей. Отмечается, что крещенские купания прошли без происшествий.

Добавим, в Петербурге в крещенские купели окунулись более 35 тыс. человек. Такие данные привели в городском ГУ МЧС на 12:00 субботы. В ведомстве отметили, что серьезных происшествий не зафиксировано.

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