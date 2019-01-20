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20.01.19 / 10:29 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Ночью улицы Петербурга убирали от снега более 1 тыс. спецмашин

Снег вывозили из 127 пунктов

Фото АБН

В ночь на воскресенье, 20 января, снег с улиц Петербурга вывозили 1,16 тыс. спецмашин. Об этом накануне сообщили в городском комитете по благоустройству.

На прием снега работали все 18 снегоплавильных и снегоприемных пунктов «Водоканала», а диспетчерские службы предприятий перенаправляли грузовики, чтобы не допустить очередей на пунктах. Всего же в списке адресов, откуда вывохили ночью снег, находится 127 пунктов.

Ранее в «Мостотресте» сообщили, что за сутки вывезли более 1 тыс. куб. м снега с набережных Петербурга. Кроме того, набережные подмели, очистили от наледи, а также обработали песком и пескосоляной смесью. Работы выполнял подрядчик.

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