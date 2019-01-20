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20.01.19 / 15:49 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Синоптики пообещали Петербургу до -20 градусов в понедельник

А на дорогах гололедицу

Фото info-petersburg.ru

В ночь на понедельник, 21 января, в пригородах Петербурга ожидается до 20 градусов мороза. Такие данные в воскресенье приводятся на сайте Северо-Западного УГМС.

В течение суток столбик термометра будет колебаться от -15 до -17 градусов, предупреждают синоптики. Местами возможен небольшой снег, а на дорогах гололедица. В ГУ МЧС по Петербургу также указывают на усиление ветра – до 6-11 м/с, днем – до 4-9 м/с.

Добавим, в воскресенье в Петербурге идет снег. В настоящий момент температура воздуха составляет -4 градуса. Ветер поднялся до 3-5 м/с, следует из данных Северо-Западного УГМС.

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