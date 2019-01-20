Эксперты составили топ-10 моделей авто на рынке Петербурга в 2018 году Год к году авторынок вырос на 11%

Лидером авторынка Петербурга по итогам 2018 года стал седан Hyundai Solaris – эту модель приобрели около 5,5 тыс. горожан. Однако это на 17% меньше в годовом выражении, передает в воскресенье «Автостат».

Второе место у седана Volkswagen Polo с результатом 5,4 тыс. авто (+9% год к году), третью строчку занял KIA Rio (5,2 тыс. единиц; +14%). В топ-10 также вошли Hyundai Creta (4,5 тыс. авто; +5%), Lada Vesta (3,3 тыс.; +47%), Volkswagen Tiguan (3,1 тыс.; +16%), Mitsubishi Outlander (3,1 тыс.; +17%), а также Skoda Rapid (2,9 тыс.; -6%), Lada Largus (2,7 тыс.; +30%) и Renault Duster (2,4 тыс.; -12%).

Добавим, всего в прошлом году в Петербурге было продано около 112 тыс. новых легковых автомобилей. Год к году показатель вырос на 11%. Эксперты «Автостата» отмечают, что в декабре лидером рынка стала KIA Rio – модель удерживает первую строчку третий месяц подряд.