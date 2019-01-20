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20.01.19 / 10:41 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Специалисты починили лопнувшую трубу на Тамбовской улице в Петербурге

Жителям вернули тепло ночью

Фото АБН

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» завершили ремонт на трубопроводе диаметром 108 мм на Тамбовской улице, 75 в Петербурге. Об этом в организации сообщили в воскресенье.

На постоянную схему теплоснабжения жителей перевели около 02:00 по московскому времени. Отмечается, что ремонт осложнился: в зоне дефекта проходили сопутствующие коммуникации, поэтому увеличилось и время работ.

Напомним, трубу на Тамбовской улице прорвало накануне около 16:30. Без тепла остались два дома. Тепло в здания подавали по резервной схеме, горячую воду не отключали, уточнили в «ТЭК СПб». По нормативам на такие работы отводится восемь часов.

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