Специалисты починили лопнувшую трубу на Тамбовской улице в Петербурге Жителям вернули тепло ночью

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» завершили ремонт на трубопроводе диаметром 108 мм на Тамбовской улице, 75 в Петербурге. Об этом в организации сообщили в воскресенье.

На постоянную схему теплоснабжения жителей перевели около 02:00 по московскому времени. Отмечается, что ремонт осложнился: в зоне дефекта проходили сопутствующие коммуникации, поэтому увеличилось и время работ.

Напомним, трубу на Тамбовской улице прорвало накануне около 16:30. Без тепла остались два дома. Тепло в здания подавали по резервной схеме, горячую воду не отключали, уточнили в «ТЭК СПб». По нормативам на такие работы отводится восемь часов.