ЦИАН: Средняя стоимость «вторички» выросла на 8,5% в январе На рынок уже влияет рост ипотечных ставок

По данным ЦИАН, в январе средняя заявленная стоимость жилья на вторичном рынке в России выросла на 8,5% в годовом выражении. Об этом в воскресенье пишет «Коммерсантъ».

При этом к декабрю рост составил 1%, указывают эксперты. По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, на вторичный рынок недвижимости уже оказывает влияние повышение ставок по ипотеке. Банки традиционно повысили ставки на готовое жилье сильнее, чем на новостройки, а продавцы квартир менее гибки, чем застройщики, отмечает он.

По данным портала «Мир квартир», в прошлом году средняя стоимость квадратного метра в России выросла на 6,4% — до 57,3 тыс. рублей. Для сравнения, в 2017 году рост составил 3%.

Ранее о динамике цен на вторичном рынке рассказали в «Яндекс.Недвижимости». Так, в Петербурге квадратный метр «вторички» подорожал в 2018 году на 9% и стоил в среднем 108 тыс. рублей. В Москве показатель вырос на 12% за год – до 182 тыс. рублей за 1 кв. м.