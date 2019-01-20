За несколько часов петербуржцы подали 8 тыс. заявлений на запись детей в первые классы Запись открылась в воскресенье

За несколько часов родители подали более 8 тыс. заявлений на запись детей в первые классы школ Петербурга. Об этом в воскресенье рассказали в городском комитете по образованию.

Из них около 1,3 тыс. заявлений были поданы за первые полчаса работы Многофункциональных центров (МФЦ). Остальные – через портал госуслуг, запись на котором была открыта в 00:00.

Добавим, запись детей в первые классы стартовала в Петербурге 15 декабря 2018 года. По 19 января школы принимали заявления от льготников. На втором этапе, который продлится до 1 июля, принимают заявления от граждан, проживающих на закрепленной за школой территорией. Затем подать заявление можно будет в любую школу при наличии в ней свободных мест. Всего в 2019 году петербургские школы ждут 59 тыс. первоклашек.