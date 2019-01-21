Московская биржа закрылась в красной зоне

Торги понедельника на Московской бирже закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи составил 2468,25 пункта, индекс РТС – 1171,09 пункта.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,22%. Индекс РТС потерял 0,45%.
Как отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, российский фондовый рынок в понедельник был малоподвижен. У инвесторов нет новых идей, в торгах нет «заокеанских коллег». Индекс Мосбиржи выглядит перекупленным, отмечает аналитик.
111 SQL queries done. Page generation took 0,152 seconds.