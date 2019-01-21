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21.01.19 / 18:58 Новости / Россия и мир / Рынки

Московская биржа закрылась в красной зоне

Индекс Мосбиржи 2468,25; индекс РТС 1171,09

Фото АБН

Торги понедельника на Московской бирже закрылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи составил 2468,25 пункта, индекс РТС – 1171,09 пункта.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,22%. Индекс РТС потерял 0,45%.

Как отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, российский фондовый рынок в понедельник был малоподвижен. У инвесторов нет новых идей, в торгах нет «заокеанских коллег». Индекс Мосбиржи выглядит перекупленным, отмечает аналитик.

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