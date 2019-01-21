«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» создают третьего по размерам ритейлера России После X5 и «Магнита»

Бенефициары ритейлера «Дикси», сети алкомаркетов «Бристоль» и сети «Красное и белое» создают третьего по обороту розничного ритейлера России. Об этом говорится в сообщении компаний, разосланном в понедельник.

В новом бизнесе владельцы «Дикси» и «Бристоля»» Игорь Кесаев и Сергей Кациев получат 51%, бенефициар «Красного и белого» Сергей Студенников – 49%. В настоящий момент совокупная сеть оценивается в 13 тыс. магазинов. Деловые СМИ цитируют сообщение компаний, в котором говорится, что в процессе паритетного объединения активов будут использоваться инструменты, которые позволят уравнять активы при объединении.

Напомним, в конце декабря на склады «Красного и белого» пришли оперативник, которые провели обыски в связи с подозрениями в обороте контрафакта и неуплате налогов. Обыски проводили налоговики, Росалкогольрегулирование, ФСБ и ОМОН.

«Дикси» и «Бристоль» уже пытались провести объединение. В 2015 году «Дикси» купила почти 32% сети, но к концу года продала ее. На начало прошлого года «Дикси» был пятым по выручке ритейлером России. Первые два места в топе ритейлеров занимают X5 Retail Group и «Магнит».