В Петербурге появился сервис быстрой доставки из магазинов Instamart Доставка будет бесплатной до конца февраля

В Петербурге запустили сервис быстрой доставки из магазинов Instamart. Об этом в пресс-службе компании сообщили в понедельник.

Доставка будет бесплатной до конца февраля. Затем услуга будет стоить 149 рублей. В настоящий момент компания сотрудничает в Петербурге с сетью торговых центров METRO Cash&Carry. При этом продукты без наценки могут заказать и те петербуржцы, у которых нет карты торговой сети.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать мобильное приложение Instamart или зайти на официальный сайт сервиса. В каталоге сервиса можно найти 20 тыс. товаров из METRO. Продукты доставят домой или в офис в течение двух часов и ТЦ METRO на Пулковском шоссе, на Проспекте Косыгина и на Комендантском проспекте.

Директор по региональному развитию компании Фарман Амиров рассказал, что компания планирует осуществить более 2 тыс. доставок уже в течение первого месяца присутствия на петербургском рынке, а к концу 2019 года сервис рассчитает на восьмикратный рост. Instamart нацелена на доход в размере 400 млн рублей к концу текущего года. Ожидается около 500 заказов в день в декабре.

Добавим, также сервис запущен в Москве, Казани и Екатеринбурге. К конце текущего года Instamart планирует запуск своего сервиса во всех городах России, с население свыше 1 млн человек. Компания открылась в Москве в 2013 году. В столице партнерами Instamart стали сети METRO, Вкусвилл, АШАН и Лента.