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21.01.19 / 12:15 Новости / Россия и мир / Экономика

По картам «Мир» проходит 14% платежей в России

Выпущено 53 млн карт

Коллаж АБН

По картам «Мир» проходит 14% платежей в России. Об этом в понедельник сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на парламентских слушаниях в Государственной Думе.

По ее словам, работа по формированию национальной инфраструктуры финансового рынка завершена. В настоящий момент выпущено около 53 млн карт с платежной системой «Мир».

Отметим, в декабре генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев сообщил, что количество операций по картам «Мир» составило более 1 млрд. Количество операций выросло в 147 раз с января 2017 года. Карту поддерживали 323 банка.

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